Померла виконавиця ролі Сенді у “Бріоліні” Олівія Ньютон-Джон

Акторка пішла зі життя у віці 73 років.

Олівія Ньютон-Джон у 2017 році

У віці 73 років померла австралійська акторка та співачка Олівія Ньютон-Джон, яка найбільше відома виконанням ролі Сенді у популярному мюзиклі “Бріолін”.

Про це пише BBC з посиланням на її родину та менеджера.

Кінозірка померла від раку.

Чоловік жінки Джон Істерлінг зазначив, що вона “мирно померла” на своєму ранчо в Каліфорнії у понеділок вранці. Ньютон-Джон досягла комерційного успіху як кантрі-співачка і продала мільйони платівок у всьому світу.

Але всесвітню популярність їй принесла роль Сенді в екранізації Бріоліну.

“Після того, як на початку 1990-х років у неї діагностували рак грудей, Ньютон-Джон стала провідною прихильницею досліджень раку, а благодійна організація “Olivia Newton John Foundation” зібрала мільйони фунтів стерлінгів для підтримки досліджень”, – йдеться у повідомленні.

Її зусилля у цій галузі відзначила королева Єлизавета, яка вшанувала актрису у 2020 році титулом дами.

“Її натхнення у лікуванні та новаторський досвід у галузі траволікування продовжує Фонд Олівії Ньютон-Джон”, – зазначив чоловік акторки.

Джон Траволта, який зіграв разом із Ньютон-Джон у "Бріоліні", написав у соцмережі "Instagram": вона “зробила наше життя набагато кращим”.

“Твій вплив був неймовірним. Я тебе так люблю”, – написав він.

Нагадаємо, місяць тому у Лос-Анджелосі у віці 82 роки помер американський актор Джеймс Каан, відомий шанувальникам кіно насамперед як Сонні Корлеоне з культового “Хрещеного батька”.