Герб СРСР з Батьківщини-матері можуть почати демонтувати приблизно через півроку, - Ткаченко

Про точні строки говорити поки зарано.

Приблизно за півроку можуть початись роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати".

Про це повідомив в ефірі на телемарафону міністр культури Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що музей Другої світової війни подав план дій, який передбачає технічне обстеження та залучення фахівців для складання проектної документації.

"Думаю, що після затвердження... має пройти близько півроку або трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", - розповів Ткаченко.

Міністр виключив можливість повного знесення монумента, і назвав таку ідею абсурдною.

Нагадаємо, в опитуванні щодо зміни герба на монументі Батьківщини-матері в Дії взяло участь близько 780 тис. людей. 85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.