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Мукачівський драмтеатр переказав ЗСУ 130 тисяч гривень зі свого заробітку

Це половина заробітку театра за 4 місяці.

Мукачівський драмтеатр переказав ЗСУ 130 тисяч гривень зі свого заробітку
Фото: Вікіпедія

За 4 місяці Мукачівський драматичний театр зіграв рекордні 130 вистав та підготував чотири прем’єри. Половину заробітку, 130 тис. гривень, театр віддав на потреби ЗСУ

Про це повідомила пресслужба Мукачівської міської ради.

“Про те, що 50% заробленого перерахують на потреби наших бійців вирішили одразу”, – йдеться у повідомленні. 

Як розповів директор театру Юрій Глеба, гроші вирішили направити на потреби 128 гірсько-штурмової бригади, котра базується у Закарпатті. 

Наразі театр на канікулах, які триватимуть місяць. Після цього розпочнеться підготовка до нового театрального сезону. 

 

Як раніше повідомлялось, вилучені в закарпатських контрабандистів безпілотники передадуть на фронт

А вчора, 3 серпня, литовські волонтери передали ЗСУ партію високотехнологічного обладнання литовського виробництва для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами росіян.

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