У конкурсній програмі Локарно покажуть фільм Крістіни Тинькевич «Як там Катя?»

На Міжнародному кінофестивалі у Локарно (Швейцарія), що пройде 3-13 серпня, відбудеться світова прем’єра стрічки української режисерки Крістіни Тинькевич «Як там Катя?». Про це повідомила пресслужба команди фільму. Прем’єрний показ срічки відбудеться 6 серпня.

Соціальна драма «Як там Катя?» є повнометражним дебютом режисерки. Стрічка розповідає історію лікарки швидкої допомоги Анни, яка шукає справедливості у недосконалому світі. Лікарка їде на виклик до пацієнта та розуміє, що він - той хто вбив її дочку кілька років тому, коли їхав п’яним за кермом, але уникнув відповідальності. Тепер Анна стоїть перед вибором: врятувати його чи дати йому вмерти.

Офіційний трейлер соціальної драми “Як там Катя?” режисерки Крістіни Тинькевич

На фестивалі у Локарно стрічку представлять в програмі «Конкурс кінематографістів сьогодення» і вона змагатиметься за нагороду цієї програми з ще 14 фільмами.

Міжнародний кінофестиваль в Локарно — один з найдавніших та найпрестижніших кінофестивалів світу, започаткований у 1946 році. Він збирає в своїх програмах авторське, часом навіть радикальне кіно.

Нагадаємо, нещодавно в одному з укриттів Миколаєва пройшов кінофестиваль “Тактична пауза”.