Національний музей у Львові створює NFT-колекцію

До неї увійдуть 24 графічні твори з фондів, які ніколи не були в експозиції.

Національний музей у Львові ім. А.Шептицього у партнерстві із платформою V-Art створює NFT-колекцію «Альтернативні виміри». Про це повідомила пресслужба V-Art.

До колекції увійдуть цифрові версії творів видатних українських та європейських митців, що ніколи не потрапляли до постійної експозиції через свої фізичні властивості, зокрема надмірну чутливість до вологи і світла, а також через недостатню охорону приміщень музею. Зокрема, офорти Рембрандта, рисунки італійських художників XVII-XVIII століть, українські народні гравюри в техніці деревориту XVIII-ХХ століть. Ці графічні твори будуть оцифровані та доступні на маркетплейсі V-Art 27 жовтня 2022 року.

Фото: V-Art Офорт Рембрандта з колекції Національного музею у Львові

Як повідомляють організатори, кошти, виручені з продажу робіт, будуть спрямовані на посилення системи безпеки, подальшу диджиталізацію фондів і підтримку функціонування музею. Частину виручених коштів передадуть на відбудову Чернігівського обласного музею імені Галана та Харківського художнього музею.

“Проєкт, який Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького реалізовує разом із V-Art, дає можливість розширити горизонт бачень музею. У сучасному світі з’являються нові тенденції для мистецтва загалом і зокрема для музеїв. NFT дає можливість тому чи іншому твору віртуально мандрувати зі збірок музею у світ. За це музей може отримати певні кошти, які може використати для свого розвитку, для оцифрування колекцій, для показу цих колекцій у світі й також, у міру можливостей, допомогти українським культурним установам, які потерпіли у час війни. Я думаю, що ми також будемо мати з цього певну користь і користь, яку ми зможемо надати іншим музеям,” - прокоментував Ігор Кожан, генеральний директор Національного музею у Львові.

Окрім того, в межах колекції “Альтернативні виміри” буде представлено сучасні твори мистецтва. Елеонора Брізі, кураторка цифрового та крипто мистецтва з Нью-Йорку, долучить до проєкту декількох міжнародних диджитал митців, що створять власні інтепрепратації класичних творів майстрів. Усі роботи будуть об’єднані в одній віртуальній галереї, що стане доступна на платформі V-Art 27 жовтня.

Нагадаємо, у лютому Національний художній музей України розпочав продаж NFT-токенів.