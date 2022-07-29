KSE відкрила магістратуру з дослідження пам’яті та конфліктів

Київська Школа Економіки відкрила магістерську програму з дослідження пам’яті та конфліктів (Memory and Conflict Studies). Про це повідомила пресслужба KSE.

На програмі будуть вивчати основи публічної історії, політику пам'яті, комеморативні практики, вплив медіа на формування наративів про наше минуле та сучасне. Планується, що програма поєднає чотири підходи: історичний, антропологічний, розробку політик (policy) та медійний (цифровий).

Обов’язковими предметами на програмі є соціально-історична антропологія, вивчення травм, історична політика, управління конфліктами, публічна історія (дослідження розповсюдження знань про минуле неакадемічними засобами) тощо. Серед факультативних предметів: медіа та публічна пам’ять, історичний сторітелінг, перформативна історія у популярній культурі, соціальні медіа, аналіз текстів та дискурс-аналіз, візуальні комунікації та візуальна антропологія, дослідження деколонізації в теорії та на практиці тощо.

Програма розрахована на 2 роки та передбачає проведення студентами власного дослідження. Викладання проходитиме англійською мовою.

Академічним директором програми (в.о.) стане Антон Лягуша, доцент Університету Джорджа Мейсона, спеціаліст з публічної історії, історичної наратології та медіакомунікацій. Серед запрошених лекторів заявлені доктор Ігор Сердюк, докторка Дора Мерай.

Нагадаємо, через постійні обстріли та бомбардування військовими РФ регіонів України були пошкоджені 43 заклади вищої освіти, п’ять із них повністю знищені.