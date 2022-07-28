У Львівському національному музеї відкрилась виставка Марії Приймаченко

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького відкрив виставковий проєкт «Марія Примаченко. “Дарую Україні!”». Про це повідомила пресслужба музею.
До експозиції увійшли близько ста творів художниці з колекції київського мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшица. Дослідник збирав їх упродовж останніх тридцяти років. Більшість робіт він придбав у родини художниці, в її батьківській оселі в селі Болотня.
Переважна частина експонованих композицій репрезентує пізній період творчості мисткині, останнє десятиріччя її життя.
У творчості Марії Примаченко поєдналися витоки українського живописного та поетичного фольклору. Художниця виробила свій мистецький стиль, для якого характерні яскрава, гармонійно збалансована колористика творів, різноманітність композиційних вирішень, багата орнаментика – рослинна та геометрична, сюжетне різнобарв’я.
Авторка доповнювала свої роботи оригінальними текстовими підписами, які органічно пов’язані з малюнками. У межах виставкового проєкту окрему увагу буде зосереджено саме на цій частині творчості Марії Примаченко.
Відкриття виставки приурочено до Дня Української Державності, яке ми вперше святкуватимемо 28 липня.
Нагадаємо, у червні картину Примаченко, продану на благодійному аукціоні за рекордні $500 тис, передали Національному художньому музею.