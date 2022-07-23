Окупанти здійснили 434 злочини проти культурної спадщини України, - Мінкульт

Росія під час війни проти України здійснила вже 434 злочини проти культурної спадщини нашої держави.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Загалом внаслідок обстрілів окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 129 об’єктів культурної спадщини. Серед них – 22 пам’ятки національного значення, 100 – місцевого значення та 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Також пошкоджено 105 об’єктів цінної історичної забудови.

Руйнування об’єктів культурної спадщини – воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року.

Нагадаємо, що в Україні створюють онлайн-реєстр усіх об'єктів архітектурної та археологічної спадщини.