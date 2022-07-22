Війська РФ знищили маріупольські мозаїки Алли Горської та Віктора Зарецького

Композиції «Дерево життя» та «Боривітер» були розташовані у приміщенні колишнього ресторану «Україна».

Обстріли військ РФ зруйнували мозаїчні композиції «Дерево життя» та «Боривітер» авторства визначних українських удожників Алли Горської та Віктора Зарецького. Про це стало відомо з FB-допису фотографа та дослідника монументального радянського мистецтва Євгена Нікіфорова.

Фото: facebook.com/nikiforov1 "Боривітер"

Мозаїки були створені у 1967 році для оздоблення інтер’єру ресторану «Україна». Обидві роботи мали експериментальний характер, оскільки художники використали в них нестандартні матеріали: шлакоситал та метал; у «Дереві життя» були фрагменти з листового алюмінію, а в «Боривітері» - з нержавіючих ложок. Мистецтвознавці відзначали надзвичайно високу художню цінність цих робіт.

Нагадаємо, напередодні окупаційна влада РФ захопила Херсонський художній музей. Перше, що зробило “нове керівництво” - розкрило музейні фонди.