Ізюм зазнав більше ракетних обстрілів, ніж Маріуполь, - Данілов

Ізюм Харківської області зазначив більше ракетних обстрілів, ніж Маріуполь, який росіяни обстрілювали шквальним вогнем протягом кількох місяців. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє "Суспільне".

На третьому місці за кількістю ракетних обстрілів — Миколаїв.

За даними Данілова, росіяни завдали по Ізюму 476 ракетних ударів.

"Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв", – сказав Данілов.

Нагадаємо, Ізюм на Харківщині окупований росіянами з 2 квітня. Там точаться одні із найзапекліших боїв в Україні. Досі в Ізюмі залишаються близько 15 тисяч цивільного населення. Харківська обласна військова адміністрація намагається домовитися про евакуацію людей.