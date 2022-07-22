Головне за ніч. П’ятниця, 22 липня

Бої на адмінмежі Луганщини, обстріли Нікополя, Стамбульська угода, сьомий пакет санкцій проти РФ.

Новин із фронту ми кожного ранку чекаємо, затамувавши подих. Сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що окупанти із втратами відступили на напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами.

На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.

На Слов’янському окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що з початку війни по 22 липня російська армія втратила в Україні близько 39 000 військових. Минулої доби ЗСУ знищили близько 150 окупантів, вісім броньованих машин і чотири артилерійські системи.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Уночі 22 липня російські окупаційні війська знову, вже вкотре, обстріляли Нікополь.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко зазначив, що окупанти завдали по місту, яке спало, чотирьох ударів із РСЗВ. Трьома годинами раніше Євтушенко повідомляв, що на протилежному березі Каховського водосховища фіксується пересування важкої техніки, можливо, знову планується обстріл, і радив містянам спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять до водосховища, або перебувати в бомбосховищі.

Крім Нікопольського, окупанти накрили вогнем ще два райони Дніпропетровщини - Синельниківський та Криворізький.

Є загиблі і поранені, зруйнована цивільна інфраструктура, зокрема школи.

ЗСУ зупинили штурм росіян, які атакували з території Лисичанського НПЗ, ворог відійшов із втратами.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що за вчора на Луганщині російська армія завдала два ракетних і два авіаудари, а також здійснила пʼять артилерійських та два мінометних обстріли. Ворог тисне майже із кожного захопленого ним населеного пункту області, прагнучи загарбати всю область, що йому поки що не вдається.

Минулої доби ворог обстрілював Сумщину, Чернігівщину, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Миколаївську області, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

У Сумській області минулої доби вороги обстріляли Білопільську, Шалигинську та Зноб-Новгородську громади. Обійшлося без жертв та руйнувань.

У Чернігівській області за добу – 5 обстрілів прикордонних територій із мінометів, реактивних систем, артилерії. Били по населених пунктах Новгород-Сіверського району.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

У МЗС прокоментували заплановане на сьогодні в Стамбулі підписання угоди про експорт українського зерна.

"Українська делегація підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки", – підкреслив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Що саме пропонується до підписання, в МЗС не конкретизували. Тим часом у Держдепі заявили, що Сполучені Штати разом із союзниками і партнерами домагатимуться виконання домовленостей з боку РФ.

"Ми вітаємо повідомлення щодо цієї угоди та її принципів. Але зараз ми сфокусовані на тому, щоб покласти на Росію відповідальність за реалізацію цієї угоди та щоб українське зерно потрапило на світові ринки", – сказав під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Звісно, Росія ж завжди виконує всі домовленості, виконуватиме, певне, і цього разу. А якщо ні, наші союзники і партнери висловлять глибоке занепокоєння, чим налякають Росію так, що вона одразу почне виконувати…

Нові санкційні обмеження Євросоюзу щодо Росії опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Санкції розширюють перелік товарів, які можуть сприяти військовому та технологічному зміцненню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.

Також накладено заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу золота, яке є найбільш значущим експортом Росії після енергоносіїв. Детальніше про список із 57 фізичних осіб, організацій та юридичних компаній, які потрапили під нові санкції – в новині.

Водночас Євросоюз заблокував пропозицію накласти санкції на російську металургійну компанію “ВСМПО-Авісма” – найбільшого виробника титану.

Франція, яку підтримали Німеччина та Іспанія, заперечила проти цього кроку через побоювання, що Росія може у відповідь заблокувати постачання титану до ЄС, пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів.

“Компанія є найважливішим постачальником титану для “Airbus SE” – найбільшого у світі виробника комерційних реактивних літаків. Компанія публічно закликала ЄС утриматися від заборони продажу російського титану”, – зазначає видання.

Франція, Іспанія та Німеччина є акціонерами “Airbus”. Чи варто Росії тріумфувати - в нашій новині.

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