Росіяни обстріляли Запорізьку область з “градів”, - Старух

Сьогодні ввечері, 22 липня, у Запоріжжі було чутно вибухи російських ракет з “градів”.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За попередньою інформацією, окупанти випустили близько 20 ракет.

Більшість з них впала в Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське.

“Карасів шкода, росіян – ні. Нічого, незабаром вони поміняються місцями з карасями”, - зазначив Старух.

Голова Запорізької ОВА нагадав, що у разі оголошення повітряної тривоги слід йти до укриття, і про важливість нерозголошення інформації.

Нагадаємо, росіяни знову обстріляли житлові квартали Слов'янська. За попередньою інформацією, обстріл окупанти здійснили касетними боєприпасами.