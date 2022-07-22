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Росіяни обстріляли Запорізьку область з “градів”, - Старух

Більшість ракет впали у воду.

Сьогодні ввечері, 22 липня, у Запоріжжі було чутно вибухи російських ракет з “градів”.  

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух

За попередньою інформацією, окупанти випустили близько 20 ракет.   

Більшість з них впала в Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське. 

“Карасів шкода, росіян – ні. Нічого, незабаром вони поміняються місцями з карасями”, - зазначив Старух. 

Голова Запорізької ОВА нагадав, що у разі оголошення повітряної тривоги слід йти до укриття, і про важливість нерозголошення інформації.  

Нагадаємо, росіяни знову обстріляли житлові квартали Слов'янська. За попередньою інформацією, обстріл окупанти здійснили касетними боєприпасами

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