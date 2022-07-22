Після призначення гауляйтера в селі Василівка на Херсонщині окупанти влаштували терор

21 липня російські окупанти влаштували терор в селі Василівка Любимівської територіальної громади Каховського району, що на Херсонщині. Вони провели незаконні обшуки, сильно побили кількох місцевих жителів і вивезли в невідомому напрямку двох чоловіків.

Про це розповіли місцеві жителі.

За їхніми словами, з самого ранку 21 липня до Василівки заїхала величезна кількість російської військової техніки. Окупанти очепили село, запустили над ним дрон, щоб прослідкувати за переміщенням людей і чи не намагається хтось заховатися в лісосмузі або господарських будівлях.

Російські військові увірвалися до будинку Мирошника Сергія Петровича, який працював спеціалістом з військового обліку Василівського старостату Любимівської селищної ради, був депутатом колишньої Василівської сільради та головою громадської організації «Плеяди». Його сильно побили, зав’язали руки і очі і вивезли в невідомому напрямку. В будинку влаштували незаконний обшук і все там перевернули.

Незаконні обшуки були і в будинку Токаря Сергія Анатолійовича. Він воїн-інтернаціоналіст, працював в місцевому підприємстві «Таврійська перспектива». За словами місцевих, окупанти підкинули йому зброю і форму представника української територіальної оборони та почали звинувачувати в антиросійських поглядах. Чоловіка теж побили і з зав’язаними руками і очима десь вивезли.

Російські військові побили і влаштували обшуки в помешканні Мельниченка Віталія Олександровича, співзасновника ГО «Плеяди». Проте виводити його з будинку і кудись вивозити окупанти не стали.

«Це виглядало як в фільмах про звірства нацистів у часи Другої світової війни. Російські окупанти вибивали двері ногами, лаялись, жорстоко били наших чоловіків, усе в хатах перевертали. Загалом постраждало дуже багато людей – вони побували у багатьох хатах. Після них зникло багато речей. Також окупанти дивилися всі телефони і, як нам здалося, копіювали їхній зміст. А «керував» усім цим процесом новопризначений «голова громади» Андрій Штепа. У нього з багатьма місцевими були давні конфлікти. Саме він показував окупантам, хто де проживає і казав, що помститься всім», - на умовах анонімності розповіли свідки подій.

Гауляйтер Андрій Штепа

Як повідомляв ЦЖР, Андрія Штепу окупанти призначили гауляйтером Любимівської територіальної громади, до складу якої зараз входить село Василівка, 18 липня. Народився Штепа в росії, але вже давно проживає в Україні, а останні 15 років – у Василівці. Тут він колись працював у місцевому комунгоспі, безуспішно балотувався на посаду сільського голови, торгував самогонкою і витрачав гроші на наркотики. Серед місцевих його більше знають на прізвиська «Шнира» і «Блютуз».

Матеріал створено в рамках проєкту “Життя війни” за підтримки “Лабораторії журналістики суспільного інтересу” та IWM.