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Після призначення гауляйтера в селі Василівка на Херсонщині окупанти влаштували терор

Російські загарбники продовжують займатись терором на тимчасово окупованих ними територіях.

Після призначення гауляйтера в селі Василівка на Херсонщині окупанти влаштували терор
Викрадений окупантами Сергій Токар

21 липня російські окупанти влаштували терор в селі Василівка Любимівської територіальної громади Каховського району, що на Херсонщині. Вони провели незаконні обшуки, сильно побили кількох місцевих жителів і вивезли в невідомому напрямку двох чоловіків.

Про це розповіли місцеві жителі.

За їхніми словами, з самого ранку 21 липня до Василівки заїхала величезна кількість російської військової техніки. Окупанти очепили село, запустили над ним дрон, щоб прослідкувати за переміщенням людей і чи не намагається хтось заховатися в лісосмузі або господарських будівлях. 

Російські військові увірвалися до будинку Мирошника Сергія Петровича, який працював спеціалістом з військового обліку Василівського старостату Любимівської селищної ради, був депутатом колишньої Василівської сільради та головою громадської організації «Плеяди». Його сильно побили, зав’язали руки і очі і вивезли в невідомому напрямку. В будинку влаштували незаконний обшук і все там перевернули.

Незаконні обшуки були і в будинку Токаря Сергія Анатолійовича. Він воїн-інтернаціоналіст, працював в місцевому підприємстві «Таврійська перспектива». За словами місцевих, окупанти підкинули йому зброю і форму представника української територіальної оборони та почали звинувачувати в антиросійських поглядах. Чоловіка теж побили і з зав’язаними руками і очима десь вивезли.

Російські військові побили і влаштували обшуки в помешканні Мельниченка Віталія Олександровича, співзасновника ГО «Плеяди». Проте виводити його з будинку і кудись вивозити окупанти не стали.

«Це виглядало як в фільмах про звірства нацистів у часи Другої світової війни. Російські окупанти вибивали двері ногами, лаялись, жорстоко били наших чоловіків, усе в хатах перевертали. Загалом постраждало дуже багато людей – вони побували у багатьох хатах. Після них зникло багато речей. Також окупанти дивилися всі телефони і, як нам здалося, копіювали їхній зміст. А «керував» усім цим процесом новопризначений «голова громади» Андрій Штепа. У нього з багатьма місцевими були давні конфлікти. Саме він показував окупантам, хто де проживає і казав, що помститься всім», - на умовах анонімності розповіли свідки подій.

Гауляйтер Андрій Штепа
Гауляйтер Андрій Штепа

Як повідомляв ЦЖР, Андрія Штепу окупанти призначили гауляйтером Любимівської територіальної громади, до складу якої зараз входить село Василівка, 18 липня. Народився Штепа в росії, але вже давно проживає в Україні, а останні 15 років – у Василівці. Тут він колись працював у місцевому комунгоспі, безуспішно балотувався на посаду сільського голови, торгував самогонкою і витрачав гроші на наркотики. Серед місцевих його більше знають на прізвиська «Шнира» і «Блютуз». 

Матеріал створено в рамках проєкту “Життя війни” за підтримки “Лабораторії журналістики суспільного інтересу” та IWM.

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