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Росіяни ракетним обстрілом частково зруйнували підприємство на Харківщині

Про жертви або постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляється.

Росіяни ракетним обстрілом частково зруйнували підприємство на Харківщині
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

В ніч на 22 липня російські окупанти обстріляли селище Рогань у Харківській області. В результаті було частково пошкоджено приватне підприємство. 

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Внаслідок ракетного удару окупантів повністю зруйновано адміністративну та виробничу будівлі підприємства”, - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, Ізюм Харківської області зазнав більше ракетних обстрілів, ніж Маріуполь, який росіяни обстрілювали шквальним вогнем протягом кількох місяців. 

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