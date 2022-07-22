Росіяни ракетним обстрілом частково зруйнували підприємство на Харківщині

Про жертви або постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляється.

В ніч на 22 липня російські окупанти обстріляли селище Рогань у Харківській області. В результаті було частково пошкоджено приватне підприємство.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Внаслідок ракетного удару окупантів повністю зруйновано адміністративну та виробничу будівлі підприємства”, - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, Ізюм Харківської області зазнав більше ракетних обстрілів, ніж Маріуполь, який росіяни обстрілювали шквальним вогнем протягом кількох місяців.