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​У Києві викрили аферистів, які привласнили 6 квартир померлих жителів

Затримали одну із адвокатів та виконавця, а ще трьох членів злочинної групи оголосили в розшук.

​У Києві викрили аферистів, які привласнили 6 квартир померлих жителів
Фото: скріншот відео

Київська поліція затримала учасників організованої злочинної групи, що займались аферами з квартирами, власники яких померли.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

За інформацією правоохоронців, у липні 2015-го очолили та організували злочинне угруповання два адвокати. Трьох спільників (один із яких – нотаріус) зробили виконавцями.

"Організатори здійснювали керівництво діяльності групи, сприяли вчиненню її учасниками кримінальних правопорушень та координували співучасників. У свою чергу одна із виконавців – приватний нотаріус, надавала іншим двом учасникам організованої групи консультації щодо документів, які необхідно виготовити для відкриття та формування спадкових справ. Оскільки жінка мала доступ до Державних реєстрів, вона здійснювала збір і аналіз інформації щодо наявності у померлих осіб на праві власності нерухомого майна. Обов’язковою умовою було те, щоб у померлих не було близьких родичів, хто б міг претендувати на житло", – розповів начальник Головного управління Національної поліції Києва Іван Вигівський.

Фото: Поліція Києва

Він зазначив, що нотаріус передавала інформацію іншим шахраям, які заволодівали майном померлих, а потім легалізовували захоплені квартири.

Правоохоронці кажуть – кожен учасник угруповання був обізнаний із загальним планом дій і знав про свою роль. 

Фото: Поліція Києва

"Двоє організаторів, 1969 та 1981 років народження, та троє виконавців, 1963, 1969, 1983 років народження, за період злочинної діяльності заволоділи шістьма квартирами у столиці, чим нанесли багатомільйонні збитки. Поліцейські затримали одну із адвокатів та виконавця, а ще трьох членів злочинної групи оголошено в розшук", – додали в поліції Києва.

П'ятьом аферистам повідомили про підозру у скоєнні злочинів за декількома статтями: 

  • ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, 
  • ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 - зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, 
  • ч. 3 ст. 209 - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
  • ч. 4 ст. 190 - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, Кримінального кодексу України.

Санкція найбільш тяжкої статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна. 

Нагадаємо, нещодавно викрили і оголосили про підозру колишній директорці Вараського відділення банку (Рівненщина), яка перевипускала банківські картки померлих клієнтів і привласнювала їхні кошти. 

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