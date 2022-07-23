ДБР повідомило Сівковичу про підозру у держзраді

Колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича ДБР підозрює у державній зраді. За даними слідства, він співпрацював з ФСБ РФ.

ДБР вручили підозри також трьом співробітникам ФСБ за шпигунство, повідомляє пресцентр відомства.

З'ясувалося, що 5-а служба ФСБ утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Її очолив росіянин Ігор Чумаков. До складу входили Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва.

До злочинної діяльності співробітники ФСБ залучили також представників колишньої влади в Україні. Вони у 2014 році втекли до Москви, зокрема Сівкович. Окрім нього, з росіянами співпрацював ексочільник СБУ в Криму Олег Кулініч. Він залучив до незаконної справи інших громадян України.

Сівкович був координатором в українській частині угруповання. Зрадники збирали та передавали росіянам відомості, що є державною таємницею. Їхня робота також полягала у впливі на кадрові рішення в органах безпеки України.

Щоб прикрити свою діяльність, Сівкович створив у Москві "політичний офіс".

Сівковичу повідомлено про підозру за такими статтями: "створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній", "державна зрада". Якщо провину Сівковича доведуть у суді, йому максимально може загрожувати ув'язнення на 12 – 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 14 грудня 2013 року Сівкович був названий серед відповідальних за силовий розгін та побиття мітингувальників Євромайдану (разом з очільником київської міліції Коряком та очільником КМДА Поповим). Цього ж дня відсторонений від виконання обов'язків заступника голови РНБО через оголошення йому Генпрокуратурою України підозри у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень; в зв'язку з розгоном мирного студентського протесту в підтримку євроасоціації України 30 листопада 2013 року).

З 20 січня 2022 року він перебуває під санкціями Міністерства фінансів США.

Нагадаємо, що колишньому начальнику управління СБУ в Автономній республіці Крим Олегу Кулінічу, який працював на російські спецслужби, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У березні цього року Президент Володимир Зеленський звільнив Кулініча, який очолював СБУ в Криму з жовтня 2020 року та призначив на його місце Олександра Власенка.