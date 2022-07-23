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Трибунал над Росією може відбутися в Харкові, - Резніков

Він опублікував фото із Салтівки.

Трибунал над Росією може відбутися в Харкові, - Резніков
Фото: Олексій Резніков / Twitter

Росія скоїла одні з найбільших воєнних злочинів у Харкові, це місто може стати місцем для трибуналу над РФ після перемоги України у війні. 

Про це написав у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

Він опублікував фото із Салтівки та нагадав: цей харківський житловий масив – один із найбільших в Україні, його можна порівняти за населенням з Маріуполем. За його словами, зараз це одне з найбільших місць злочинів окупантів.

"Харків – перший форпост цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це буде місце для трибуналу над Росією", – написав він.

Нагадаємо, що 23 липня вранці російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру і університет Харкова з реактивних систем залпового вогню. Постраждала одна людина. 

21 липня окупанти обстріляли Харків. Через ворожі обстріли спалахнуло п’ять пожеж, загинуло четверо людей. 

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