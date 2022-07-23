Росія скоїла одні з найбільших воєнних злочинів у Харкові, це місто може стати місцем для трибуналу над РФ після перемоги України у війні.

Про це написав у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

Він опублікував фото із Салтівки та нагадав: цей харківський житловий масив – один із найбільших в Україні, його можна порівняти за населенням з Маріуполем. За його словами, зараз це одне з найбільших місць злочинів окупантів.

"Харків – перший форпост цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це буде місце для трибуналу над Росією", – написав він.

Saltivka in Kharkiv is the largest dwelling area in🇺🇦,with population as Mariupol. Now it’s one of the largest crime scenes of the occupiers.Kharkiv is the 1st outpost of the civilization on the border with mordor.After victory,this will be the right place for the tribunal over🇷🇺 pic.twitter.com/SjOepLurFa — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 23, 2022

Нагадаємо, що 23 липня вранці російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру і університет Харкова з реактивних систем залпового вогню. Постраждала одна людина.

21 липня окупанти обстріляли Харків. Через ворожі обстріли спалахнуло п’ять пожеж, загинуло четверо людей.