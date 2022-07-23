Сьогодні об 11:10 в Одесі пролунала серія вибухів. У місті до цього була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Оновлено 12:30. Внаслідок ракетної атаки по Одесі є постраждалі, пише Telegram-канал Думська.

Фото: Думська у Telegram

"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту", - написав Братчук.

Фото: Думська у Telegram

Нагадаємо, вчора в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". В ООН заявили, що перші поставки українського зерна можуть розпочатися вже цієї суботи.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив про те, що російська ракета по Одесі - це плювок Путіна в обличчя Гутеррешу та Ердогану. Він закликав ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань щодо зернового коридору.

Відреагував на обстріл Одеси голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вчора було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б'ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія", - написав він у Telegram.