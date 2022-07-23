Вночі і вранці 23 липня військові РФ завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці, обстріляли з артилерії Авдіївку та Торецьк, де загинув місцевий житель.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни не припиняють обстрілів населених пунктів Донеччини. Вночі та раннім ранком гатили з артилерії по Авдіївці. Вранці завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці. Близько 6-ї ранку накрили артилерійським вогнем Торецьк − пошкодили щонайменше п'ять приватних будинків та вбили місцевого жителя", − написав він.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На всій території області ситуація залишається напруженою. Ворог веде війну на знищення − людей та інфраструктури.

“Тож мої заклики до цивільного населення про необхідність евакуації залишаються актуальними", − закликав голова ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, окупанти упродовж доби вели масовані обстріли десяти областей України. У Донецькій області війська РФ застосовували артилерію, міномети, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", обстріляли Авдіївку, Соледар, Бахмут, Слов'янськ, Курдюмівку, Отрадне, Ласточкіне, Північне. За добу дев'ятеро людей поранені. Вранці ворог обстріляв у Краматорському районі інфраструктуру залізниці.