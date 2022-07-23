Українські сили продовжують наступ на Херсонщині, - британська розвідка

Перевірити заяви про те, що Росія готується побудувати понтонний міст через Дніпро, не вдалося.

У Херсонській області протягом останніх 48 годин точаться важкі бої, українські сили продовжують наступ проти російських військ на захід від річки Дніпро.

Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки, яку цитує у Twitter Міноборони Великобританії.

"Росія, ймовірно, намагається уповільнити українську атаку, використовуючи артилерійський вогонь вздовж р. Інгулець, притока Дніпра. Водночас лінії забезпечення російських військ на захід від Дніпра дедалі більше напружені. Додаткові українські удари ще більше пошкодили Антонівський міст, хоча Росія провела тимчасовий ремонт. Станом на 22 липня, майже напевно, він був відкритий для деякого руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірити заяви українських офіційних осіб про те, що Росія готується побудувати понтонний міст через Дніпро, не вдалося.

"Пріоритет російської армії - військовий потенціал цього мосту, але будь-які спроби звести переправу через Дніпро, були б дуже ризикованою операцією. Якщо ж переправи через Дніпро немає і російські сили в окупованому Херсоні відрізано, то це значні військові невдачі для Росії", - додали у відомстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RWnJFR8WY1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2022

Нагадаємо, що як зазначили у ОК "Південь", на території Херсонської області бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів.

Російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження Антонівського мосту.