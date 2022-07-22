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Росіяни мінують береги Інгульця, - ОК “Південь”

Також окупанти замінували деякі дороги на Миколаївщині.

Росіяни мінують береги Інгульця, - ОК “Південь”

На території Херсонської області бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. 

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”. 

“Жителі територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець. Щодня через встановлені міни гине худоба, яку, через відсутність води та евакуацію, були змушені випустити місцеві жителі”, - повідомили в ОК “Південь”. 

Протягом останнього тижня російські окупанти шукають зброю у приватних гаражах в Херсоні

Крім того, на вулицях Херсону спостерігаються блокпости, загарбники посилили патрулювання.

 

Як раніше повідомлялось, російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження Антонівського мосту через Дніпро. Російські окупаційні сили не можуть знайти в архівах проєктну документацію на Антонівський міст, щоб підготувати план ремонту.

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