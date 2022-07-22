Слов'янськ знову під ударами російських окупантів.

Росіяни знову обстріляли житлові квартали Слов'янська. За попередньою інформацією, обстріл окупанти здійснили касетними боєприпасами.

Про це повідомив голова Донецької ОГА Павло Кириленко.

Повідомляється, що на даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей.

Також обстрілом пошкоджено шість п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, вночі 22 липня військові РФ обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів є поранені, також зафіксовані численні руйнування.