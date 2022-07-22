Є загиблі і поранені, зруйнована цивільна інфраструктура.

Уночі 22 липня росіяни обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що у Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор – кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді військові РФ ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу вогнеборці загасили.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“У Апостоловому – сім “прильотів”. Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється”, – уточнив Резніченко.

Нагадаємо, учора російські окупаційні війська вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Від обстрілів спалахнули дві пожежі.