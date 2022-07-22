Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: окупанти накрили вогнем три райони

Є загиблі і поранені, зруйнована цивільна інфраструктура.

Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: окупанти накрили вогнем три райони
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Уночі 22 липня росіяни обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що у Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор – кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді військові РФ ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу вогнеборці загасили.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“У Апостоловому – сім “прильотів”. Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється”, – уточнив Резніченко. 

 

Нагадаємо, учора російські окупаційні війська вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Від обстрілів спалахнули дві пожежі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також