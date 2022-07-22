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79 вантажівок з гуманітарною допомогою оформили прикордонники за минулу добу

Український кордон за цей період також перетнуло понад 76 тисяч осіб.

79 вантажівок з гуманітарною допомогою оформили прикордонники за минулу добу
Фото: Пресслужба ДПСУ

Українські прикордонники оформили за минулу добу 79 вантажівок з гуманітарною допомогою

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За цей період також перетнуло кордон понад 76 тисяч осіб і 16 тисяч транспортних засобів.

"З України минулої доби вибули майже 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта поїхати до інших країн ЄС та Молдови", – розповіли в ДПСУ.

В Україну 21 липня прибуло понад 36 тисяч осіб, з них понад 32 тисячі – громадяни нашої держави.

Нагадаємо, днями на Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися виїхати з України за підробленими документами.

Вчора до Одеси привезли 1200 тактичних аптечок з Данії.

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