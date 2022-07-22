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Українські військові ліквідували 39 000 окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Українські військові ліквідували 39 000 окупантів

З початку війни по 22 липня російська армія втратила в Україні близько 39 000 військових. Минулої доби ЗСУ знищили близько 150 окупантів, вісім броньованих машин і чотири артилерійські системи.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – 39 000 (+150) осіб ліквідовано,
  • Танків ‒ 1 704 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 920 (+8) од,
  • артилерійських систем – 863 (+4) од,
  • РСЗВ – 251 (+0) од,
  • засобів ППО – 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713 (+3),
  • крилатих ракет – 167 (+0),
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 803 (+22) од,
  • спеціальної техніки – 72 (+0).

 

Нагадаємо, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Унаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

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