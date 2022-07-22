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Дії військових РФ в Україні мають усі ознаки воєнних злочинів, – звіт ОБСЄ

Дії російської армії сприяють утворенню гуманітарної катастрофи на окупованих територіях та створюють небезпеку для цивільного населення.

Дії військових РФ в Україні мають усі ознаки воєнних злочинів, – звіт ОБСЄ
Фото: EPA/UPG

Дії російських військових в Україні мають усі ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людства

Про це йдеться у звіті працівників Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), пише Дзеркало тижня.

“Ведення військових дій РФ протягом звітного періоду характеризувалося загальним ігноруванням основних принципів розрізнення, пропорційності та заходів безпеки, передбачених міжнародним гуманітарним правом, що можна прирівняти до воєнних злочинів та злочинів проти людства”, – зазначено у документі.

У Бюро зазначили, що дії РФ в Україні сприяють утворенню гуманітарної катастрофи на окупованих територіях та створюють небезпеку для цивільного населення, яке не може покинути зону бойових дій та постійно піддається обстрілам з боку росіян. 

Окремо у звіті виділили терористичні атаки окупантів на Маріупольський драмтеатр та вокзал у Краматорську, внаслідок яких загинули сотні мирних людей.

У БДІПЛ підкреслили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські солдати неодноразово скоювали особливо важкі злочини, які також прирівнюються за статусом до воєнних. Зокрема, йдеться про позасудові страти, сексуальне насильство, включаючи зґвалтування, свавільне позбавлення волі, катування та викрадення людей на окупованих територіях України. 

Також в ОБСЄ засудили дії так званих “ЛНР” і “ДНР”, які підпорядковуються Росії. В організації заявили, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права країна-агресор несе відповідальність за їхні дії.

Звіт охоплює період з 24 лютого до кінця червня, інформацію збирали дистанційно шляхом моніторингу відкритих ресурсів та з допомогою спостерігачів в Україні, які безпосередньо спілкувалися зі свідками. 

Наступний звіт Бюро оприлюднить у листопаді.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що через позицію Росії ОБСЄ ініціювала заходи щодо закриття Офісу координатора проєктів в Україні.

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