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“Народні Байрактари” очікуються в Україні в кінці літа, - Притула

Наразі вони знаходяться на виробництві.

“Народні Байрактари” очікуються в Україні в кінці літа, - Притула
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: novynarnia.com

Три безпілотника Bayraktar, які виробник подарував Україні, готуються до відправлення. Їх очікують наприкінці літа. 

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

“На них будуть наліпки “Народний Байрактар“. Є домовленість, що у зведеннях і відео на офіційних ресурсах Генштабу та Міноборони будуть вказувати, що це працюють саме народні Байрактари”, - повідомив Притула.  

Він уточнив, що 600 млн гривень, які зібрали українці для купівля Байрактарів, будуть витрачені відповідно із запитами військових та Міноборони. 

“Вже є конкретика, на що саме підуть гроші. За декілька тижнів ми розкриємо і покажемо, що це. Зараз, на жаль, не можемо з міркувань безпеки”, - розповів Притула.

Зараз, додав волонтер, тривають процеси узгодження і оформлення документів, має пройти тендер.  

Звіти про витрачені гроші будуть надані, коли буде придбане обладнання, про яке просить Міноборони. Наразі ж гроші не витрачені, вони лежать на рахунках і чекають свого часу.  

Нагадаємо, волонтер, громадський діяч Сергій Притула оголосив збір грошей (500 млн. грн.) на безпілотники Bayraktar для ЗСУ. Українці назбирали за три дні на чотири “байрактари”.

Пізніше компанія-виробник повідомила, що передасть Україні безкоштовно три безпілотники.

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