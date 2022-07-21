Мешканці частини Деснянського району Києва залишаться без гарячої води до кінця липня

КП “Київтеплоенерго” не змогло вчасно закінчити випробування теплових мереж на гідравлічну щільність підвищеним тиском у Деснянському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба Деснянської РДА.

Столичні комунальники продовжили випробування теплових мереж в зонах теплопостачання ТЕЦ-6 та РК “Воскресенка” у Деснянському районі до 31 липня. Відповідно, до цього часу в будинках не буде гарячої води.

Втім, в коментарях користувачі висловлюють сумніви, що це останнє перенесення строків випробувань.

Раніше повідомлялось, що у зв’язку з проведенням планового ремонту теплоджерела та планових гідравлічних випробувань теплових магістралей № 1, 2, 8 ТЕЦ-5 з 11 по 28 липня 2022 року буде припинено гаряче водопостачання на низці вулиць Печерського району Києва.

Нагадаємо, гідравлічні випробування тепломереж розпочались в Києві 10 травня.