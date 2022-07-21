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Мешканці частини Деснянського району Києва залишаться без гарячої води до кінця липня

Термін відновлення гарячого водопостачання вирішили посунути.

Мешканці частини Деснянського району Києва залишаться без гарячої води до кінця липня
Фото: Пресслужба Деснянської РДА

КП “Київтеплоенерго” не змогло вчасно закінчити випробування теплових мереж на гідравлічну щільність підвищеним тиском у Деснянському районі Києва

Про це повідомила пресслужба Деснянської РДА. 

Столичні комунальники продовжили випробування теплових мереж в зонах теплопостачання ТЕЦ-6 та РК “Воскресенка” у Деснянському районі до 31 липня. Відповідно, до цього часу в будинках не буде гарячої води.

Втім, в коментарях користувачі висловлюють сумніви, що це останнє перенесення строків випробувань.

Раніше повідомлялось, що у зв’язку з проведенням планового ремонту теплоджерела та планових гідравлічних випробувань теплових магістралей № 1, 2, 8 ТЕЦ-5 з 11 по 28 липня 2022 року буде припинено гаряче водопостачання на низці вулиць Печерського району Києва.

Нагадаємо, гідравлічні випробування тепломереж розпочались в Києві 10 травня.  

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