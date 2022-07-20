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​У Києві п'яний прихильник "руського миру" вчинив ДТП та погрожував патрульним московитами

На 45-річного кермувальника склали кілька протоколів.

​У Києві п'яний прихильник "руського миру" вчинив ДТП та погрожував патрульним московитами
Фото: facebook.com/kyivpatrol

У Києві патрульні поліцейскі затримали нетверезого прихильниика "руського миру", який скоїв дорожньо-транспортну пригоду і поїхав з місця аварії.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Учора на проспекті Леся Курбаса охоронці порядку стали очевидцями автопригоди. Автомобіль Dacia здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes та поїхав з місця події. Зупинивши втікача, інспектори одразу помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. На вимогу поліцейських пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння водій відмовився", - йдеться в повідомленні.

За допомогою інформаційних баз патрульні дізналися, що громадянин уже притягався до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані і судом був позбавленийправа керування.

На 45-річного кермувальника склали протоколи за ч. 3 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом, бувши позбавленим такого права судом) КУпАП.

"Під час оформлення адмінматеріалів затриманий активно проявляв підтримку окупаційних дій ворога та стверджував, що після захоплення всієї території України московити наведуть лад. Тож патрульні останнього доставили до Святошинського управління поліції та передали співробітникам СБУ для перевірки", - додали патрульні.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Нагадаємо, 10 липня військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі.

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