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США надішлють Україні ще чотири HIMARS

Терміни постачання поки публічно не озвучуються. 

США надішлють Україні ще чотири HIMARS
HIMARS у роботі
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

США надішлють Україні ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін, пише Reuters.

"Ми продовжимо знаходити новітні шляхи підтримки нашої довгострокої допомоги хоробрим чоловікам і жінкам українських Збройних сил, і ми будемо пристосовувати нашу допомогу для забезпечення того, щоб Україна мала технології, амуніцію та чисту вогневу міць, щоб захищати себе", – заявив він перед початком зустрічі в форматі Рамштайн. 

15 липня в Пентагоні повідомляли, що Україна отримала від американських союзників 12 систем HIMARS. Також захисники використовують інші далекобійні системи залпового вогню – американські та британські.

Про те, що кількість "хімарсів" збільшиться, в Міноборони США оголосили вчора, анонсувавши новий пакет допомоги. Однак на скільки – не говорили. 

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібно близько 50 "хімарсів", аби стримувати наступ росіян, і 100, щоб піти в контрнаступ і вибити ворога за межі країни. 

За допомогою таких РСЗВ сили оборони успішно знищують ворожі склади, зброю і боєприпаси на тимчасово окупованих частинах України. "Хімарси" та інша далекобійна зброя дозволяє вражати ворожі цілі на великій відстані. 

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