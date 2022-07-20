Поліція відкрила кримінальні провадження щодо знищення окупантами врожаю на Херсонщині

Російські війська цілеспрямовано знищують урожай на Херсонщині. Внаслідок їхніх обстрілів горять поля та ліси. Окупанти спеціально не допускають рятувальників та місцевих жителів до гасіння пожеж.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"За останні дні вигоріло понад 230 гектарів пшениці у Бериславському та Генічеському районах. Вогнем пошкоджено близько 10 гектарів лісу поблизу міста Олешки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через обстріл військами РФ Бериславського району згоріли посіви пшениці на площі понад 230 гектарів біля сіл Федорівка та Мала Шестірня. Майже весь урожай знищено.

Через ворожий обстріл Генічеського району загорілися посіви пшениці біля смт Нижні Сірогози, поблизу сіл Сокологірне та Рикове. Вигоріло майже 10 гектарів урожаю.

Артилерійський вогонь, який ведуть загарбники спричинив загоряння та пошкодження 10 гектарів соснового лісу біля міста Олешки.

Нагадаємо, США планують витратити $100 млн на підтримку українських фермерів, які постраждали від війни. Йдеться про закупівлю важливих товарів для підтримки майбутніх урожаїв та пом’якшення глобальної кризи продовольчої безпеки.