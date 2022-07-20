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​Зеленський розкритикував Болсонару через "нейтральне" ставлення до війни Росії проти України

"Україна точно не була б нейтральною, якщо хтось напав би на Бразилію".

​Зеленський розкритикував Болсонару через "нейтральне" ставлення до війни Росії проти України
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю бразильському виданню Globo, в якому розповів про свою телефонну розмову з президентом Жаїром Болсонару.

Фрагмент інтерв'ю опублікувала пресслужба Зеленського.

Президент України розкритикував нейтральну позицію Бразилії щодо ставлення до війни, яку веде Росія проти народу України.

Зеленський порівняв позицію Болсонару з позицією лідерів країн під час Другої світової війни.

"Я не підтримую його позицію нейтральності. Я не вважаю, що у війні можна бути нейтральним. Уявім другу світову війну. Тоді багато лідерів спочатку були нейтральними. Це дало можливість фашизму з’їсти половину Європи, а потім йти все далі, і далі. А потім і всю Європу захопити через те, що була нейтральність", - сказав він.

 

За словами Зеленського, не можна бути десь посередині та говорити "я буду посередником".

"Посередині чого? Посередником у війні?" - запитав він.

Президент додав, що вісім років тому Росія захопила частину території України, і з 2014 року було багато охочих відіграти роль посередника, що "дозволило Росії розпочати другу хвилю захоплень".

Зеленський вважає, що українці та бразильці підтримують однакові цінності. Він наголосив, що Україна точно не була б нейтральною, якщо хтось напав би на Бразилію, почав порушувати її суверенітет, захоплювати території та вбивати людей.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Бразилія планує домовитися з Росією про закупівлю дешевого дизелю.

18 липня  Зеленський провів телефонну розмову із Болсонару. Зокрема, вони обговорили поновлення експорту українського зерна.

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