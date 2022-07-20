Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Двоє на вихід
Двоє на вихід
ГоловнаСвіт

США включили Росію до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

Крім РФ, до переліку цьогоріч потрапили, зокрема, Іран і Сирія. 

США включили Росію до списку країн-спонсорів торгівлі людьми
Фото: worldbulletin.net

США включили Росію до списку країн-спонсорів торгівлі людьми.

Про це рішення повідомив у ТГ голова Офісу президента Андрій Єрмак

Окрім того, Росію внесено до переліку країн, які використовують або вербують дітей-солдатів.

"Робимо все для того, щоб рф якомога швидше опинилася в списку країн-спонсорів тероризму", – наголосив Єрмак.

Розділ "Торгівля людьми, яка спонсорується державою", вперше було внесено до звітів Держдепу США в 2019 році. До цьогорічного списку, крім РФ, туди внесено Афганістан, Бірму, Кубу, Іран, Північну Корею, КНР, Ерітрею, Південний Судан, Сирію, Туркменістан. 

Стосовно Росії зазначено, що вона примусово вивозить на свою територію мільйони україців біженців і створює ризик торгівлі людьми. 

Список країн-спонсорок тероризму, включення Росії до якого за масові злочини проти мирного населення добивається Україна, налічує чотири держави: Кубу, Іран, КНДР і Сирію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також