Крім РФ, до переліку цьогоріч потрапили, зокрема, Іран і Сирія.

США включили Росію до списку країн-спонсорів торгівлі людьми.

Про це рішення повідомив у ТГ голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Окрім того, Росію внесено до переліку країн, які використовують або вербують дітей-солдатів.

"Робимо все для того, щоб рф якомога швидше опинилася в списку країн-спонсорів тероризму", – наголосив Єрмак.

Розділ "Торгівля людьми, яка спонсорується державою", вперше було внесено до звітів Держдепу США в 2019 році. До цьогорічного списку, крім РФ, туди внесено Афганістан, Бірму, Кубу, Іран, Північну Корею, КНР, Ерітрею, Південний Судан, Сирію, Туркменістан.

Стосовно Росії зазначено, що вона примусово вивозить на свою територію мільйони україців біженців і створює ризик торгівлі людьми.

Список країн-спонсорок тероризму, включення Росії до якого за масові злочини проти мирного населення добивається Україна, налічує чотири держави: Кубу, Іран, КНДР і Сирію.