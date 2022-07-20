Сьогодні стануть відомі фіналісти конкурсу на посаду британського прем’єра

Боротьбу за крісло прем’єр-міністра Великобританії продовжують колишній міністр фінансів Ріші Сунак, ексочільниця Міноборони Пенні Мордаунт і міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що згідно з даними опитування, лейбористи можуть перемогти будь-кого з трьох на загальних виборах.

Колишня міністерка з питань рівності Кемі Баденох вибула з конкурсу, отримавши на останньому голосуванні найменше голосів – 59.

Сунак залишився лідером перегонів із 118 голосами, Мордаунт зберегла друге місце з 92 голосами напротивагу попереднім 82, а Трасс скоротила розрив, набравши 15 додаткових голосів і отримавши загалом 86.

“Трьох претендентів скоротять до двох у середу вдень, а остаточне рішення членів партії Торі щодо того, хто стане прем’єр-міністром, буде оголошено 5 вересня”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

Переможця консерватори (яких є близько 200 000 членів) виберуть влітку голосуванням поштою.

Джонсон у червні отримав вотум довіри від своєї партії і на рік був застрахований від повторного голосування за його відставку. Однак після того, як незгодні з його політикою члени уряду почали писати заяви на звільнення, питання його відставки постало гостріше.

Джонсон очолив британський уряд уперше в 2019 році. Він був одним із лідерів кампанії виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу – Брекзіт.

До очолення уряду був мером Лондона та членом парламенту. За час головування в уряді зіткнувся з кількома скандалами, зокрема через коронавірусні обмеження на початку пандемії. Також його критикували за вечірки на Даунінг-стріт, які працівники Кабінету проводили під час карантину. Саме через це було ініційовано голосування за вотум довіри.

Джонсон двічі за час повномасштабного вторгнення Росії відвідував Україну і є одним з лідерів допомоги українцям у боротьбі проти агресора.

Останній скандал, який спричинив хвилю звільнень міністрів, повʼязаний з призначенням на посаду заступника голови Консервативної партії Кріса Пінчера, якого в 2019 році звинувачували у сексуальних домаганнях. Джонсон говорив, ще не знав про це.