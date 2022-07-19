Ірландія зупиняє безвіз для біженців з країн ЄС, щоб звільнити місця для українців

Ірландія зупинила безвізовий режим для біженців з більшості країн Європи, щоб звільнити більше місць для українців. Таке рішення було прийнято в понеділок, після того, як в країні закінчились ліжка, призначені для новоприбулих українців, через те, що їх зайняли біженці з інших країн, повідомляє Politico.

У результаті сотні українців, переважно жінок і дітей, які приземлилися в Ірландії в четвер, спали на підлозі занедбаної будівлі Дублінського аеропорту, а з вівторка тимчасово перебуватимуть у наметовому містечку, зведеному ірландською армією на північ від столиці.

Дублін звинуватив у цих проблемах несподівано сильний потік неукраїнських біженців, які прибувають з решти Європи, який наразі вдвічі перевищує норми до пандемії. Отже, уряд прийняв рішення припинити безвізовий режим для біженців із 20 країн ЄС: Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

Усі вони, як і Ірландія, підписали Угоду Ради Європи про скасування віз для біженців, пакт 1960 року, який дозволяє людям, які шукають захисту біженців в одній країні-підписанті, подорожувати в інші країни-підписанти на термін до трьох місяців без візи. Угода дає учасникам можливість зупинити її дію. Ірландія це зробила вперше.

Рішення не стосується потоку біженців з Британії.

«Останніми місяцями ми побачили, що звільнення від візового режиму, передбачене угодою Ради Європи, використовується», — сказала міністр юстиції Гелен Макенті. Деякі біженці, які відвідують країну, «в’їжджають до країни і згодом вимагають міжнародного захисту, попри те, що їм уже надала такий захист інша європейська держава», – сказав Макенті. За її словами, принаймні протягом наступних 12 місяців таким біженцям буде дозволено подорожувати до Ірландії лише за наявності візи. Міністр закордонних справ Саймон Ковені наголосив, що ця зміна «допоможе захистити українців та представників інших національностей, які тікають від конфлікту, оскільки зменшить випадки зловживання цією системою».

Відзначимо, що на початку війни Росії проти України Ірландія скасувала візи для українських громадян. Наразі в Ірландії перебувають 43 тисячі українських біженців, змушених виїхати з України через війну, розпочату Росією.

Нагадаємо, на початку липня прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав Київ з офіційним візитом, вперше за історію україно-ірландських відносин. Сторони обговорювали питання продовольчої безпеки, енергетики та санкцій проти РФ. Зазначимо, що Ірландія входить до низки європейських країн, де найбільше заморожено російських активів - 1,7 млрд євро.