У Болгарії соціалісти отримали шанс сформувати уряд і врегулювати політичну кризу

Країну можуть чекати четверті вибори менше ніж за два роки.

Президент Болгарії дав Соціалістичній партії мандат на формування нового уряду в останній відчайдушній спробі уникнути четвертих виборів менше ніж за два роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це останній шанс члена Європейського Союзу швидко врегулювати політичну кризу, через яку парламент Болгарії у червні оголосив вотум недовіри уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим, зазначає видання.

Однак соціалістам, які входили до керівного альянсу Петкова, отримати підтримку буде не так просто – вони заявили, що будуть вести переговори лише зі своїми партнерами у коаліції, які раніше не змогли домовитися про нову урядову більшість, коли прем’єр-міністр мав шанс це зробити.

Друга за величиною партія “Герб” (Громадяни за європейський розвиток Болгарії, - ред.) повернула мандат без проведення переговорів. Так, опитування громадської думки показує, що вибори можуть призвести до “підвішеного парламенту”. Тому країна з населенням майже 7 мільйонів може найближчим часом натрапити на труднощі у створенні працездатного уряду.

“Ми перебуваємо у важкій кризі, як енергетичній, так і економічній – попереду важкі зимові місяці. Ми повністю розуміємо свою відповідальність і підійдемо до цього розумно, спокійно, будемо відкриті для діалогу з однією метою – задля безпеки країни, спокою народу та формування нормального уряду”, – заявила журналістам у Софії лідер соціалістів Корнелія Нінова, яка наразі є віцепрем'єр-міністром.

Невдача може призвести до голосування вже в жовтні, що посилить невизначеність щодо постачання російського газу для зимового періоду та інфляцію, посилену вторгненням Москви в Україну, яка в червні досягла рекордного за 24 роки максимуму.

Подальша нестабільність може також затримати перехід країни на євро, запланований на 2024 рік, та освоєння 5,7 млрд євро у рамках фінансування відновлення ЄС.

Нагадаємо, опоненти Петкова звинуватили його в недостатніх зусиллях у боротьбі з інфляцією та активній підтримці Північної Македонії у її прагненні стати кандидатом на вступ до Євросоюзу. Сам Петков звинувачує у всьому Росію і мафію, яка, за його словами, має великий вплив на політичну еліту країни.