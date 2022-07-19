США створять систему з 28 супутників для відстеження гіперзвукових ракет

США створять та запустять супутникову систему для відстеження гіперзвукових ракет.

Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

Агентство космічного розвитку США вчора оголосило про укладення двох проєктів угод із загальною потенційною вартістю понад 1,3 мільярда доларів для створення системи відстеження, зокрема гіперзвукових ракет.

Угоди буде укладено з командами під керівництвом L3Harris Technologies, Inc. з Мельбурна, штат Флорида і Northrop Grumman Strategic Space Systems з Редондо-Біч, Каліфорнія. Вони створять по два літальні апарати із сімома космічними супутниками на кожному.

"Ці прототипи забезпечать глобальну та постійну індикацію, виявлення, попередження, відстеження та ідентифікацію звичайних і передових ракетних загроз, включаючи гіперзвукові ракетні системи", – йдеться у повідомленні.

Супутники для збору інфрачервоних даних і забезпечення мережевого зв'язку почнуть запускати в квітні 2025 року.

Нагадаємо, у березні Москва заявила про запуск двох гіперзвукових ракет по Україні. Міністр оборони США Остін попередив, що Путін змінив тактику і націлився на цивільних.