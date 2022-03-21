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Використання Росією гіперзвукової зброї не змінює "правил гри", – міністр оборони США

Росія вдається до застосування новітнього озброєння для шантажу України. 

Використання Росією гіперзвукової зброї не змінює "правил гри", – міністр оборони США
Фото: EPA/UPG

Заяви РФ про використання гіперзвукової зброї в Україні є способом відновлення імпульсу війни, але це озброєння не є тим, що "змінює правила гри". Таку думку озвучив очільник Пентагону Ллойд Остін, пише Times of Israel.

Москва заявила про запуск двох гіперзвукових ракет. Остін сказав, що не буде заперечувати чи підтверджувати це, але попереджає, що Путін змінив тактику і націлився на цивільних.

Використання Росією гіперзвукової техніки, яку складно збити, було б різкою ескалацією кампанії РФ, спрямованої на те, щоб шантажувати Україну і відмовити її від інтеграції на Захід. 

"Але я не розглядав би це як зміну правил гри", – сказав Остін в ефірі CBS.

Він додав, що росіяни і надалі атакуватимуть цивільних.

Нагадаємо, 19 березня міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал" для знищення складу боєприпасів ЗСУ.

Х-47м2 "Кинджал" – російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Після випробувань був прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року приступив до несення бойового чергування на аеродромах Південного військового округу РФ. За габаритами та зовнішнім виглядом ракета комплексу "Кинджал" подібна до балістичних ракет ОТРК "Іскандер".

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