Окупанти менше використовують авіацію та продовжують тероризувати населення, - зведення Генштабу

Хоча 20 березня ППО збили 1 ворожий літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети.

Окупанти знизили використання пілотованої авіації та продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у фейсбуці.

"Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До РФ ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби. Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Окупанти знизили використання пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати.

ППО ЗСУ за попередню добу збила 1 ворожий літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети. Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

Також триває мобілізація населення так званих "ЛДНР". Мобілізують бюджетників віком від 18 до 60 років.

Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Також триває знищення колон забезпечення противника.

Загалом становище та характер дій сил оборони протягом минулої доби суттєво не змінилися. ЗСУ та підрозділи сил оборони продовжують завдавати ударів окупантах, які намагаються втримати захоплені рубежі.