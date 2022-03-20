За неділю українські війська знищили літак, 4 дрони, 2 крилаті ракети окупантів, - ЗСУ

За неділю, 20 березня, українські війська знищили один літак, чотири дрони, дві крилаті ракети окупантів. Про це повідомив речник командування ЗСУ Юрій Гнат.

Крім цього, він повідомив, що за двадцять п’ять діб російські війська понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. Окупанти втратили 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

За даними ЗСУ, вже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України. Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці.

Крім того, збито один ворожий літак та дві крилаті ракети. По наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.