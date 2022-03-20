На Львівщині горить будівля ратуші міста Камʼянка-Бузька
На Львівщині горить будівля ратуші міста Камʼянка-Бузька
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
Нова війна у Європі
Нова війна у Європі
ГоловнаСуспільствоВійна

За неділю українські війська знищили літак, 4 дрони, 2 крилаті ракети окупантів, - ЗСУ

Вже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів.

За неділю українські війська знищили літак, 4 дрони, 2 крилаті ракети окупантів, - ЗСУ
Юрій Гнат

За неділю, 20 березня, українські війська знищили один літак, чотири дрони, дві крилаті ракети окупантів. Про це повідомив речник командування ЗСУ Юрій Гнат.

Крім цього, він повідомив, що за двадцять п’ять діб російські війська понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. Окупанти втратили 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

За даними ЗСУ, вже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України. Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. 

Крім того, збито один ворожий літак та дві крилаті ракети. По наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які виконують важливі завдання в межах опору російському вторгненню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також