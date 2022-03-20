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21 березня плануються онлайн-переговори України та РФ, - УП

Переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп.

21 березня плануються онлайн-переговори України та РФ, - УП
Фото: twitter.com/Podolyak_M

Онлайн-зустріч офіційних делегацій України та РФ планується на 21 березня. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела. 

Водночас, як зазначив в коментарі УП член української делегації на перемовинах у Білорусі Давид Арахамія, переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп. 

"Переговори тривають кожного дня. І сьогодні теж. На рівні експертних груп", - вказав голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру відбувся 14 березня.

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