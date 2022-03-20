"Шість країн розпочали розслідування воєнних злочинів РФ" - Венедіктова

Вже шість країн розпочали розслідування військових злочинів Росії в Україні. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Вона повідомила, що серед цих держав: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.

Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія 🇪🇪, Литва 🇱🇹, Німеччина 🇩🇪, Польща 🇵🇱, Словаччина 🇸🇰, Швеція 🇸🇪. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами.#StandWithUkriane — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 20, 2022

Раніше Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення про запровадження тимчасових заходів щодо РФ у справі про розвʼязану нею війну в Україні.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", – написав президент Володимир Зеленський.

"Негайно припинити військові операції, які почалися на території України в лютому 24 лютого 2022 року. Забезпечити, що будь-які військові чи регулярні збройні підрозділи, а також інші організації чи особи, які контролюються РФ, не будуть вживати кроків для продовження військової операції", – йдеться в повідомленні Держспецзвʼязку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що рішенням суду на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися.