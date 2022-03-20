Ворог досягнув домовленостей про направлення лівійських “добровольців” в Україну, – Генштаб

Окупаційні війська росіян втратили наступальний потенціал, їх просування зупинено майже на всіх напрямках.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Противник продовжує зазнавати втрат, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів і частин особовим складом, логістикою.

Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів Уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні. Спостерігаються масові випадки ухилення від служби.

Одночасно російські пропагандисти розпочали підготовку населення РФ до тривалої війни. Офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої “спеціальної воєнної операції”, проводять публічні заходи на підтримку війни в Україні.

За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви було досягнуто домовленостей про направлення лівійських “добровольців” в Україну з метою участі в бойових діях на боці ворога. Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії “Ліга” (колишня “Вагнер”) літаками Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей проводять заходи мобілізації. Керівництво навчальних закладів (технікумів, інститутів) викликає студентів віком від 18 років для так званої реєстрації. На сьогодні переважна більшість особового складу 1 АК - це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій. Морально-психологічний стан особового складу вкрай низький, більшість мобілізованих не має досвіду та бажання брати участь у бойових діях. Екіпірування призваних окупантами є застарілим. У підрозділах, основу яких складають призвані за мобілізацією, поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки.

Окупанти розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи Росгвардії та поліції в місті Херсон.

Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ окупанти втратили зведений загін 6 танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.

Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, демонструючи приклади мужності та героїзм, а трофейна техніка надходить на озброєння українських сил оборони.

Нагадаємо, зберігається загроза завдання Росією ракетних ударів по Україні високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковою ракетою "Кинджал". Країна-окупантка також готується залучити війська Білорусі до наступу.