​США переконують Туреччину відмовитись від російських С-400 і відправити їх в Україну в обмін на зняття санкцій, - ЗМІ

У разі згоди Туреччину також повернуть у програму F-35.

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з Туреччиною про відправку Україні зенітних ракетних систем С-400.

Про це повідомляє Sky News Arabia.

"Ми ведемо постійні переговори з Анкарою про відмову від системи С-400 і відправлення її Києву в обмін на повернення Туреччини в програму F-35 і зняття з неї санкцій", - пише видання з посиланням на представника Пентагону.

Зазначимо, що Туреччина першою з країн НАТО придбала в Росії ці системи.

Через купівлю російських С-400 США запровадили санкції проти Туреччини.

Росія розпочала постачання зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини в липні 2019 року. Контракт між країнами на постачання ЗРК С-400 був підписаний наприкінці 2017-го.

На початку червня 2019 року постійний представник США в НАТО Кей Бейлі Хатчинсон заявив, що Туреччина повинна зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і американськими винищувачами F-35. У США побоювалися, що одночасне використання російської і американської зброї дозволить Москві отримати доступ до секретної інформації про нові F-35.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав купівлю російських С-400 вимушеним заходом. За його словами, країна пішла на це через відмову США поставити зенітні ракетні комплекси Patriot.