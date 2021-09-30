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Ердоган назвав купівлю російських С-400 вимушеним заходом

За його словами, Туреччина пішла на це через відмову США поставити зенітні ракетні комплекси Patriot. 

Ердоган назвав купівлю російських С-400 вимушеним заходом
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав придбання систем протиповітряної оборони С-400 у Росії вимушеним заходом через відмову США поставити зенітині ракетні комплекси Patriot.

У інтерв'ю New York Times Ердоган заявив, що якби США продали Туреччині Patriot, їй "не довелося би купувати С-400".

При цьому він додав, що Туреччина може посилювати свою оборону як заманеться, тож він вважає, що ця угода з Росією варта непорозумінь із США. 

Ердоган також сказав, що перед купівлею і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і тодішній президент США Дональд Трамп підтвердили право Туреччини самостійно обирати постачальників озброєння. 

Туреччина закупила в Росії чотири дивізони С-400 "Тріумф" вартістю 2,5 млрд доларів. 

С-400 – російська зенітно-ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс нового покоління. Вражає всі сучасні засоби повітряно-космічного нападу. 

Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, який використовується армією США і союзниками. Виробляється американською компанією Raytheon. 

Днями Ердоган в ефірі телеканалу CBS заявив, що має намір купити ще одну партію С-400, пише "Інтерфакс-Україна"

У липні 2019 Росія почала постачати зенітно-ракетні комплекси С-400 в Туреччину. Контракт між Росією і Туреччиною на постачання ЗРК С-400 підписали наприкінці 2017 року. 

Тоді прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим назвав придбання С-400 у Росії вимушеним кроком. Він говорив, що Анкара воліла б закупити системи ППО у країн-членів НАТО, проте не змогла домовитися з цього приводу. За словами Їлдирима, Туреччина не має наміру відмовлятися від взаємодії з альянсом, проте співпраця з РФ необхідна їй через відсутність сучасної системи протиповітряної оборони.

У грудні 2020 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло у санкційні списки ряд турецьких чиновників та один з державних органів країни через купівлю російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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