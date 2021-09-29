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Американського співака R. Kelly визнали винним у торгівлі людьми

Організована ним схема сексуального насильства над жінками та неповнолітніми працювала протягом двох десятиліть.

Американського співака R. Kelly визнали винним у торгівлі людьми

Колегія присяжних у Нью-Йорку визнала американського R'n'B-співака R. Kelly винним у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

За висновком суду, він використав свій статус суперзірки для організації схеми сексуального насильства над жінками та неповнолітніми, яка працювала протягом двох десятиліть, передає ВВС.

Обвинувачами у справі виступили одинадцять людей - дев'ять жінок і двоє чоловіків, які описали випадки сексуального насильства і приниження з боку зірки.

Співака визнали винним за всіма дев'ятьма пунктами звинувачення: торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації та рекет, який зазвичай висувають проти організованої злочинності.

Вирок R. Kelly мають оголосити 4 травня 2022 року. Залишок життя він може провести за ґратами.

Присяжні встановили, що R. Kelly, повне ім'я якого Роберт Сильвестр Келлі, очолював насильницьку схему, учасники якої заманювали жінок і дітей заради сексуальної наруги. Крім того, музикант, що відомий за хітами I Believe I Can Fly та Ignition, займався торгівлею жінками та дітьми між різними штатами США.

Багато постраждалих на момент вчинення злочину були неповнолітніми.

У 1994 році музикант незаконно одружився зі співачкою Алією, коли тій було 15 років. Сім років потому вона загинула у авіакатастрофі.

У 2001-му 17-річна стажерка звинуватила співака в домаганнях. У 2002-му проти нього подали ще два позови. У червні того ж року співака звинуватили у виготовленні дитячої порнографії за 12 епізодами.

У 2008 році суд присяжних у справі про зйомки дитячої порнографії співака виправдав.

У 2017 році портал Buzzfeed опублікував статтю, в якій звинувачував R Kelly у створенні "секс-секти", у якій проти своєї волі перебували шестеро дівчат.

У 2018 році на хвилі руху #MeToo з'явився ще й рух #MuteRKelly, учасники якого виступають за те, щоб звукозаписувальна компанія співака припинила співпрацю з ним.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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