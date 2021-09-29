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Росія зірвала нараду ОБСЄ у Варшаві, - Держдеп США

Штати очікують, що  країни-учасниці організації почнуть проводити заплановані зустрічі, теми яких присвячені правам людини.

Росія зірвала нараду ОБСЄ у Варшаві, - Держдеп США
Фото: topwar.ru

Росія зірвала щорічну нараду ОБСЄ з питань людського виміру. Конференція мала відкритися 27 вересня в Варшаві.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

"Ми глибоко шкодуємо через цю спробу російського уряду заблокувати перевірку погіршення стану прав людини", - йдеться в повідомленні.

Штати очікують, що ОБСЄ і країни-учасниці організації почнуть проводити заплановані зустрічі, теми яких присвячені правам людини.

"Ми продовжуватимемо закликати Росію виконувати свої зобов’язання, які включають гарантування захисту основних свобод і дозволяють громадянам притягати свої уряди до відповідальності, у тому числі шляхом вільних і чесних виборів... Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб зосередити весь спектр проблем, пов’язаних з правами людини, у всьому регіоні ОБСЄ, і ми будемо працювати із союзниками та партнерами, щоб відстоювати принцип всеосяжного щорічного огляду людського виміру за участі громадянського суспільства", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, у квітні Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення Росії щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Однак російська сторона відмовилася брати участь у засіданні.

У МЗС України тоді заявили, що вважають невиконання Росією Віденського документа ОБСЄ підтвердженням її намірів  продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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