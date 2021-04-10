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​Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо стягнення військ на кордоні з Україною

Представництво США висловило жаль через таке рішення Москви.

​Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо стягнення військ на кордоні з Україною
Фото: Крым.Реалии

Російська сторона відмовилася брати участь у засіданні держав-членів ОБСЄ щодо концентрації нею військових сил на кордоні з Україною.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на представництво Сполучених Штатів в організації.

"Росія відмовилася брати участь у сьогоднішньому засіданні ОБСЄ з Україною, щоб пояснити свою незвичайну військову концентрацію на кордоні з Україною та в окупованому Криму", – йдеться в повідомленні.

Представництво США висловило жаль через рішення Москви "не користуватися цією можливістю заспокоїти побоювання на знизити ризики, як це передбачено Віденським документом".

Як повідомлялося, 10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення Росії щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.

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