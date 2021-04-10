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Автобус з білорусами хотів потрапити до України з підробленими результатами тестів на ковід

В автобусі було 35 пасажирів.

У пункті пропуску «Дольськ» прикордонники Луцького загону виявили 35 підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Усі вони були пред'явлені на контроль громадянами Республіки Білорусь, пасажирами автобуса, який слідував на в'їзд в Україну.

“Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності. В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами.

За цим фактом поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.

Відповідно білорусам відмовили в пропуску на територію України.

Нагадаємо, на Рівненщині власниця турагенції видавала клієнтам фальшиві довідки про відсутність ковіду для виїзду за кордон.

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