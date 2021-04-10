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Український військовий отримав поранення біля Луганського

За минулу добу окупанти 7 разів порушували режим припинення вогню.

Український військовий отримав поранення біля Луганського
Фото: pravda.com.ua

Протягом минулої доби, 9 квітня, у зоні бойових на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2. Один військовий отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік селищ Піски та Водяне, що на Приазов’ї, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки загарбники обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населеного пункту Луганське, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

У напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 07:00 10 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Майорське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

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